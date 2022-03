Mercato delle armi in America: la situazione a metà marzo

L’osservatorio Nasgw ha diffuso il consueto report sul mercato delle armi in America: tendenza leggermente invertita?

Forse la paura per la guerra in Ucraina, forse no: qualsiasi sia il motivo, e gli analisti non mancheranno di studiarlo nelle prossime settimane, il mercato delle armi in America sembra invertire leggermente la tendenza rispetto alla netta flessione d’inizio 2022. Lo suggeriscono i dati dell’ultima settimana diffusi dall’osservatorio Nasgw nel consueto report. Non bastano a far sì che il fatturato da inizio anno cresca rispetto al 2021 (613,3 contro 763,63 milioni, -19,69%) o alla media triennale, comunque quasi eguagliata (622,85 milioni, -1,53%); ma gli 85,82 milioni dell’ultima settimana segnalano una crescita netta (+10,25%) rispetto alla media della stessa settimana 2019-2020-2021. Il confronto col solo 2021 resta comunque negativo (-11,84%).

È invece ormai consolidato il momento positivo del mercato delle munizioni. Con i 90,9 milioni incassati da gennaio a ora si cresce infatti sia rispetto al 2021 (73,55 milioni, +23,59%) sia rispetto alla media triennale (54,85 milioni, +65,72%). In contrazione evidente infine il mercato delle ottiche: i numeri d’inizio 2022 (25,37 milioni) valgono il -17,23 sulla media triennale e addirittura il -44,56% sul 2021.

