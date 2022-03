Coppa del mondo di skeet, finalmente oro per l’Italia

Oro per Bacosi-Cassandro, bronzo per Cainero-Rossetti: doppio podio per l’Italia nella Coppa del mondo di skeet.

Il mixed team porta con sé un doppio podio all’Italia nella Coppa del mondo di skeet. Diana Bacosi e Tammaro Cassandro hanno infatti ottenuto la medaglia d’oro battendo in finale (6-2) gli americani Catlin Connor e Adam McBee; in semifinale avevano sconfitto l’altra coppia azzurra Cainero-Rossetti che ha chiuso con il bronzo.

Nella gara individuale l’Italia aveva raddoppiato l’unica medaglia ottenuta nella fossa olimpica, l’argento di Silvana Stanco: merito di Tammaro Cassandro che, in vantaggio per le qualificazioni e tutta la finale, ha pagato il doppio zero conclusivo e si è fatto superare in rimonta dall’egiziano Azmy Mehelba (36-35); Chiara Cainero aveva invece chiuso quarta nella gara vinta dalla britannica Amber Hill. Lontani dal podio individuale Martina Bartolomei (13ª), Diana Bacosi (17ª), Gabriele Rossetti (28°) ed Elia Sdruccioli (40°). Giovedì sono in programma le gare a squadre con cui si concluderà la tappa cipriota della Coppa del mondo di tiro a volo.

Scopri le notizie di armi e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.