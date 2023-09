Un calibro in più per tre carabine Cz 600

Un calibro in più per le carabine Cz 600 Lux, Ergo e Trail.

Quelli coinvolti sono gli allestimenti Lux, Ergo e Trail, per i quali i calibri disponibili salgono rispettivamente a sei, sette e tre: nel catalogo delle carabine Cz 600 entrano infatti il 7,62×39 per le prime due e il .300 Aac Blackout per l’altra.

Al momento la Cz non ha ancora comunicato le relative lunghezze di canna; è verosimile però che per la Lux e per la Ergo si resti sui 508, come negli altri calibri standard, e per la Trail sui 412 millimetri.

Nel corso dell’estate era già arrivata un’altra doppia aggiunta, i calibri .243 Winchester e .270 Winchester per la 600 Alpha.

I calibri disponibili

Lux

.223 Remington

.308 Winchester

.30-06 Springfield

7,62×39

8×57 Js

.300 Winchester magnum

Ergo

.223 Remington

.308 Winchester

6,5 Creedmoor

.30-06 Springfield

7,62×39

8×57 Js

.300 Winchester magnum

Trail

.223 Remington

7,62×39

.300 Aac Blackout

