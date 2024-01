Versamenti per libretto porto d’armi, stop a bollettini postali

Dal 1° gennaio 2024 i versamenti per il rilascio del libretto del porto d’armi devono essere effettuati con un bonifico bancario.

Lo aveva previsto un decreto del ministero dell’Economia firmato addirittura nel 2021 e seguito da un paio di circolari della Ragioneria generale: dal 1° gennaio 2024 per effettuare i versamenti per il rilascio del libretto di porto d’armi non è più possibile servirsi dei tradizionali bollettini postali. Il primo semestre di quest’anno servirà infatti a chiudere i conti correnti postali delle ex tesorerie provinciali, una volta contabilizzati gli incassi al 31 dicembre.

Per versare la somma dovuta è pertanto necessario servirsi d’un bonifico bancario; la questura o la prefettura di competenza comunicherà l’Iban corretto.

