Mondiale di tiro a volo: Italia del trap giù dal podio

Niente medaglie individuali e carte olimpiche per l’Italia del trap nel Mondiale di tiro a volo.

Nessuna medaglia per l’Italia del trap rimasta fuori da entrambe le finali individuali: è amara la prima giornata del Mondiale di tiro a volo, chiuso con l’oro per l’americano Derrick Scott Mein (33-31 su Nathan Hales) e la francese Carole Cormenier (31-29 su Fatima Galvez). Le otto carte olimpiche in palio se le aggiudicano America, Gran Bretagna, Taiwan, India (uomini), Francia, Spagna, Slovacchia e Australia (donne). Oggi pomeriggio (16.30) è in programma la finale mixed team.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.