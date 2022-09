Provare gratuitamente il tiro a volo: l’iniziativa di Fitav

Cieli aperti (29 ottobre – 1° novembre) è l’iniziativa che a chiunque non sia mai stato tesserato Fitav consente di provare gratuitamente il tiro a volo.

Grazie alla collaborazione di 141 associazioni sportive dislocare in 17 regioni diverse l’anno scorso parteciparono in 3.077: quest’anno l’obiettivo di Cieli aperti, l’iniziativa con la quale la Fitav consente di provare gratuitamente il tiro a volo, è raggiungere quota cinquemila. L’appuntamento è per il fine settimana lungo compreso tra sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre, festa di Ognissanti; insieme a Cncn, Neofitav e Anpam, la Fitav metterà a disposizione spazi, attrezzatura tecnica e istruttori per la prova gratuita.

Per iscriversi (è già aperto il portale dedicato, sul quale è possibile selezionare il campo di tiro più vicino) è sufficiente aver compiuto dodici anni e non essersi mai tesserati con la Fitav; non è necessario essere in possesso d’alcun tipo di attrezzatura.

Tra i partecipanti saranno inoltre estratti a sorte venti kit da tiratore (cappello, guanti, gilet e una serie di gadget utili per iniziare a sparare); l’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione degli sponsor Baschieri & Pellagri, Benelli, Beretta, Bornaghi, Caesar Guerini, Cheddite, Clever, Fiocchi, Nobel sport Italia, Perazzi, Rc Cartridges, Rizzini.

