Mondiali di tiro a segno: i convocati azzurri e il programma

Stanno per aprirsi i Mondiali di tiro a segno.

Nei prossimi dieci giorni Il Cairo sarà il centro dell’universo per la carabina e la pistola: stanno infatti per cominciare i Mondiali di tiro a segno che oltre ai titoli iridati mettono in palio le carte olimpiche per Parigi 2024.

Mondiali di tiro a segno: il programma delle finali

Venerdì 14 ottobre

12.15 Carabina 10 metri uomini

Carabina 10 metri uomini 16.15 Carabina 10 metri donne

Sabato 15 ottobre

14.00 Pistola 10 metri uomini

Pistola 10 metri uomini 16.30 Pistola 10 metri donne

Domenica 16 ottobre

10.15 Carabina 10 metri uomini a squadre

Carabina 10 metri uomini a squadre 12.00 Carabina 10 metri donne a squadre

Carabina 10 metri donne a squadre 13.30 Pistola 10 metri uomini a squadre

Pistola 10 metri uomini a squadre 14.45 Pistola 10 metri donne a squadre

Lunedì 17 ottobre

10.30 Carabina 10 metri mixed team

Carabina 10 metri mixed team 17.00 Pistola 10 metri mixed team

Venerdì 21 ottobre

10.45 Carabina 50 metri tre posizioni donne

Sabato 22 ottobre

10.45 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Carabina 50 metri tre posizioni uomini 16.00 Pistola 25 metri donne

Domenica 23 ottobre

16.30 Pistola rapida 25 metri uomini

I convocati italiani

Carabina

Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Sofia Ceccarello, Nicole Gabrielli, Barbara Gambaro, Danilo Sollazzo, Simon Weithaler, Martina Ziviani.

Pistola

Sara Costantino, Chiara Giancamilli, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Massimo Spinella, Luca Tesconi, Maria Varricchio, Margherita Veccaro.

