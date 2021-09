Mossberg 940 Pro Field, il nuovo fucile semiautomatico

Fucile semiautomatico calibro 12 a recupero di gas, il Mossberg 940 è ora disponibile anche nella versione Pro Field.

Nato per il tiro a volo, ora è disponibile anche nella versione da caccia: è infatti destinato agli acquatici e alla selvaggina stanziale il modello Pro Field in cui Mossberg declina il suo fucile semiautomatico 940. Sviluppato lungo una canna da 71 centimetri (lunghezza complessiva 121 centimetri) con mira frontale in fibra ottica, il Mossberg 940 Pro Field si distingue per la possibilità di modificare la lop del calcio sintetico (aggressivo il grip sull’impugnatura) tra i 330 e i 362 millimetri; è semplice l’utilizzo degli appositi distanziatori.

Mossberg ha deciso di aumentare le dimensioni dei comandi e della finestra d’alimentazione e di passare una finitura bluastra anticorrosione sulle parti in metallo. Di fabbrica, la capacità del caricatore è di 4 (+1) colpi; ci sarà da capire se per la distribuzione internazionale Mossberg prevedrà un riduttore. L’arma (3.515 grammi, 868 dollari il prezzo) si completa con un set di tre strozzatori (full, modified e improved cylinder) AccuChoke.

