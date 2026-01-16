Nighthawk Custom presenta l’Alpha Hawk

La Nighthawk Custom ha presentato l’Alpha Hawk, pistola compatta stile 1911 con inserti zigrinati in G10 al posto dei tagli di presa sul carrello.

È una pistola compatta 1911 con freno di bocca, pensata per il porto occulto, la prima novità introdotta nel 2026 dalla Nighthawk Custom, che l’annunciata con qualche giorno d’anticipo sulla presentazione ufficiale, in programma allo Shot Show di Las Vegas: si tratta dell’Alpha Hawk, con la canna bull di tipo ported lunga 4,25” (108 millimetri) e il fusto, ispirato a quello della 20th Anniversary, di taglia commander, leggermente più piccolo di uno tradizionale.

La caratteristica distintiva risiede nell’assenza dei tagli di presa classici nella parte posteriore del carrello (tipo Dlc la finitura): li sostituiscono inserti intercambiabili zigrinati in G10 neri o fde, stesso materiale e stessa duplice tonalità delle guancette.

Il calibro è, scelta ovvia, il .45 acp; il caricatore monofilare, con fondello piatto perfettamente a filo, ospita dieci colpi. Il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 1.585 e 1.700 grammi. La presenza dell’Interchangeable optic system, brevettato, comporta l’eliminazione del mirino anteriore; la piastra optic ready è compatibile con l’impronta di un red dot dall’impronta affine a quella del Trijicon Rmr.

La Nighthawk Custom ha sagomato accuratamente cane e beavertail, perché s’adattassero alle dimensioni compatte (197 millimetri, 1.095 grammi) dell’arma; 5.199 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

