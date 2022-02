Nighthawk Custom Treasurer, una nuova pistola custom

Calibro 9 mm con fusto officer, la Treasurer è la pistola custom con cui Nighthawk Custom amplia la serie Boardroom.

Stavolta da sola e non in collaborazione con Korth come nel caso dei revolver Moongoose o Azzurro Sportivo: Nighthawk Custom ha annunciato che presto sarà disponibile la Treasurer, una nuova pistola custom con cui amplia la serie Boardroom.

Calibro 9 mm, la Treasurer si sviluppa lungo una canna bull da 96 millimetri (volata svasata) grazie alla quale entra nella categoria delle pistole per il porto occulto; dalla finestra d’espulsione si nota la finitura della canna in nitruro di titanio che le conferisce la tipica tonalità dorata. È proprio in oro invece (14 carati) la mira frontale, impiegabile insieme alla tacca di mira Heinie Black Ledge,

Il look si completa con finitura Dlc sul carrello, tagli di presa aggressivi e una particolare texture delle guancette. Il prezzo di lancio – si sa già che le armi di Nighthawk Custom costano care – sarà ufficializzato prossimamente.

