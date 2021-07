Nighthawk Vip Commander, la nuova pistola custom

La pistola custom Nighthawk Vip Commander è disponibile in calibro 9 mm o .45 ACP e con finitura nichel vintage o nera.

Canna più corta, doppia finitura e possibilità di scegliere tra due calibri: Nighthawk rinnova la propria pistola custom Vip, Very Impressive Pistol, introducendo il modello Commander, un paio di centimetri più corto della versione base. Dai 127 millimetri originari la canna infatti scende a 108 (4,25”), come da canone.

Il collezionista può decidere se preferisce il calibro 9 mm o .45 ACP e la finitura nichel vintage o DLC nera. Nighthawk ha ovviamente confermato le caratteristiche per cui la Vip era già nota, dalle incisioni a mano alla mira frontale in oro 18 carati fino alle guancette in osso di giraffa. Il prezzo al pubblico non è stato ancora reso noto; difficile però che si discosti tanto dagli 8.000 dollari della prima Vip.

