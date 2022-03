Nominato il nuovo country manager di Axon in Italia

Sostituito Loris Angeloni, nuovo direttore di Emea Channel: Luca Mascelloni è il nuovo country manager di Axon in Italia.

Luca Mascelloni è il nuovo country manager di Axon in Italia; prende il posto di Loris Angeloni, nuovo direttore di Emea Channel. Negli ultimi tre anni Mascelloni ha ricoperto il ruolo di senior channel business manager per Palo Alto Networks; nei dodici precedenti ha svolto funzioni direttive all’interno di Ca Technologies.

Axon è un nome noto nel mondo del law enforcement italiano: è infatti l’azienda che si è aggiudicata il bando per la fornitura di taser alle forze dell’ordine. Mascelloni avrà il compito di rafforzare la collaborazione con lo Stato e le amministrazioni locali e promuovere l’ingresso di Axon in nuove realtà (su tutti sanità, ove le bodycam possono essere utilizzare per ricostruire la scena prima dell’intervento degli operatori, e trasporti, a supporto del personale di bordo) e negli scenari d’emergenza, dove i suoi servizi possono facilitare la collaborazione tra i vari attori.

«Crescere per noi significa innanzitutto continuare a lavorare bene nel nostro settore di riferimento, le forze dell’ordine, e diventare il partner di riferimento per chi si occupa di sicurezza in Italia» commenta Mascelloni dopo la nomina. «Ma vogliamo anche essere un player importante nei mercati contigui; aspiriamo infatti a rendere possibile una forte collaborazione tra chiunque si occupi di sicurezza ed emergenze».

