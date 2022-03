Coppa del mondo di tiro a volo: l’Italia chiude prima nel medagliere

Lo skeet trascina l’Italia al primo posto del medagliere della Coppa del mondo di tiro a volo: oro in entrambe le gare a squadre.

Era andata non più che discretamente nel trap, e dunque c’è voluto lo skeet per rendere la Coppa del mondo di tiro a volo un trionfo per l’Italia. Nell’ultima giornata di gare sono infatti arrivate due medaglie d’oro, sia per la squadra maschile (Cassandro-Sdruccioli-Rossetti) sia per la squadra femminile (Cainero-Bartolomei-Bacosi); battuti in entrambi i casi gli Stati Uniti, rispettivamente 6-4 e 7-3.

La tappa di Nicosia, primo impegno della stagione internazionale, si chiude dunque con sei medaglie per l’Italia che conquista il primo posto nel medagliere. All’argento di Silvana Stanco, unica medaglia nella fossa olimpica, si aggiungono le cinque vinte nello skeet; tra martedì e mercoledì erano infatti arrivati l’oro per Diana Bacosi e Tammaro Cassandro nel mixed team, l’argento per lo stesso Cassandro nella gara individuale e il bronzo per la coppia Cainero-Rossetti.

