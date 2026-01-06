Nra premia Benelli tra i vincitori dei Golden bullseye award 2026

Assegnati i Golden bullseye award 2026: ecco l’elenco dei vincitori.

Secondo American Rifleman, una delle testate dell’Nra, il fucile (shotgun, a canna liscia) dell’anno è il Benelli Nova 3 Tactical 922R, che così s’aggiudica uno dei Golden bullseye award 2026; tra le armi gli fanno compagnia la carabina Tikka T3x Ace Target, la pistola KelTec Pr57, la Springfield Armory Kuna come prodotto tattico e, per i cacciatori, l’Henry Spd Hush e il Browning Citori 825.

I vincitori – American Rifleman

Carabina dell’anno : Tikka T3x Ace Target

: Tikka T3x Ace Target Fucile dell’anno : Benelli Nova 3 Tactical 922R

: Benelli Nova 3 Tactical 922R Pistola dell’anno : KelTec Pr57

: KelTec Pr57 Prodotto tattico dell’anno : Springfield Armory Kuna

: Springfield Armory Kuna Ottica dell’anno : Integrix iXf 4,5×28 mm Service rifle scope

: Integrix iXf 4,5×28 mm Service rifle scope Munizione dell’anno : Hornady .338 arc

: Hornady .338 arc Moderatore di suono dell’anno : Ruger-Dead air Rxd

: Ruger-Dead air Rxd Accessorio dell’anno: Magpul Moe MoLok Qd (bipiede)

I vincitori – American Hunter

Carabina dell’anno : Henry Spd Hush

: Henry Spd Hush Fucile dell’anno : Browning Citori 825

: Browning Citori 825 Munizione dell’anno : Federal 7 mm Backcountry

: Federal 7 mm Backcountry Ottica dell’anno : Gpo Centuri 4-16x44i Ffp Super Compact

: Gpo Centuri 4-16x44i Ffp Super Compact Attrezzatura dell’anno: Spartan precision SpringBok (treppiede)

