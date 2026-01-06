Nra premia Benelli tra i vincitori dei Golden bullseye award 2026

Assegnati i Golden bullseye award 2026: ecco l’elenco dei vincitori.
Secondo American Rifleman, una delle testate dell’Nra, il fucile (shotgun, a canna liscia) dell’anno è il Benelli Nova 3 Tactical 922R, che così s’aggiudica uno dei Golden bullseye award 2026; tra le armi gli fanno compagnia la carabina Tikka T3x Ace Target, la pistola KelTec Pr57, la Springfield Armory Kuna come prodotto tattico e, per i cacciatori, l’Henry Spd Hush e il Browning Citori 825.
I vincitori – American Rifleman
- Carabina dell’anno: Tikka T3x Ace Target
- Fucile dell’anno: Benelli Nova 3 Tactical 922R
- Pistola dell’anno: KelTec Pr57
- Prodotto tattico dell’anno: Springfield Armory Kuna
- Ottica dell’anno: Integrix iXf 4,5×28 mm Service rifle scope
- Munizione dell’anno: Hornady .338 arc
- Moderatore di suono dell’anno: Ruger-Dead air Rxd
- Accessorio dell’anno: Magpul Moe MoLok Qd (bipiede)
I vincitori – American Hunter
- Carabina dell’anno: Henry Spd Hush
- Fucile dell’anno: Browning Citori 825
- Munizione dell’anno: Federal 7 mm Backcountry
- Ottica dell’anno: Gpo Centuri 4-16x44i Ffp Super Compact
- Attrezzatura dell’anno: Spartan precision SpringBok (treppiede)
