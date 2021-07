Nuova doppia versione per la pistola subcompatta Taurus Gx4

La pistola subcompatta Taurus Gx4 è ora disponibile nelle varianti con carrello coyote o tungsteno.

C’è una doppia soluzione per coloro cui il nero non basta più: il carrello della pistola subcompatta Taurus Gx4 si tinge infatti di tungsteno o coyote grazie alla finitura Cerakote in contrasto aggressivo col fusto in polimero. Non cambiano le caratteristiche tecniche, il calibro 9 mm e soprattutto l’elevata capacità del caricatore (11 munizioni). Il numero dei colpi è una delle peculiarità dell’arma, tanto che Taurus la definisce come una pistola microcompatta con capacità da full size.

(Di pistole microcompatte si è molto parlato nelle ultime ore, dopo che Ruger ha presentato la sua Lcp Max).

Leggera e facilmente occultabile, la Taurus Gx4 è una classica pistola per il porto occulto e la difesa personale; ora mostra anche un briciolo di vanità. Circa 410 dollari il prezzo sul mercato internazionale.

