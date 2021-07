Ruger Lcp Max: la pistola ultracompatta si rinnova

La Ruger Lcp Max è la nuova versione della pistola ultracompatta Lcp II.

Le dimensioni restano contenutissime, e non potrebbe essere diversamente per una pistola ultracompatta, ma la capacità quasi raddoppia. Qualche ora fa Ruger ha presentato una nuova versione della Lcp II e l’ha chiamata Lcp Max visto che da 6+1 il caricatore passa a 10+1 colpi (e nell’aftermarket se ne può acquistare anche uno da 12+1). Ciò però non incide né – ovviamente – sulla lunghezza, che resta di 131 millimetri, né sul peso contenuto in 300 grammi netti.

Non è l’unica novità: la mira frontale al trizio è ora circondata da un contorno bianco che favorisce l’acquisizione del bersaglio; e Ruger ha migliorato anche l’impugnatura ergonomica, in nylon rinforzato in fibra di vetro. È inoltre possibile aggiungere un’estensione al caricatore per appoggiare meglio le dita.

Costruita lungo una canna da 71 millimetri (1:16 il passo di rigatura destrorsa), la Ruger Lcp Max è dotata di grilletto Secure Action (precorsa ridotta, scatto pulito); il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile. Per il carrello in lega d’acciaio Ruger ha scelto una finitura in ossido nero. Nata come pistola per la difesa personale, questa nuova .380 ACP costa 450 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.