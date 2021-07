Coppa del mondo di tiro: altre tre medaglie per l’Italia

L’Italia del trap conquista due medaglie d’oro e una d’argento nella Coppa del mondo di tiro.

A una gara alla fine della Coppa del mondo di tiro (trap mixed team, oggi alle 16), l’Italia ha conquistato nove medaglie. Alle sei della prima settimana si aggiungono infatti le tre della fossa olimpica: oro sia per Mauro De Filippis (48-46 sul greco Ioannis Chatzitsakiroglou) sia per Silvana Stanco che nella finale tutta azzurra ha battuto 46-44 la compagna Jessica Rossi, argento anche all’Europeo. L’Italia non ha preso parte alla gara a squadre. «La ritengo inutile e uno spreco d’energie perché non olimpica» ha commentato il direttore tecnico Albano Pera. «Gareggeremo solo quando in palio ci sarà un titolo europeo o mondiale, non in Coppa del mondo».

Coppa del mondo di tiro: i campioni

Pistola rapida 25 metri

Uomini : Jean Quiquampoix (Fra)

: Jean Quiquampoix (Fra) Donne : Rahi Sarnobat (Ind)

: Rahi Sarnobat (Ind) Squadra maschile : Germania

: Germania Squadra femminile : Repubblica Ceca

: Repubblica Ceca Mixed team: Germania

Carabina 50 metri tre posizioni

Donne : Yulia Karimova (Rus)

: Yulia Karimova (Rus) Squadra maschile : Russia

: Russia Squadra femminile : Russia

: Russia Mixed team: Polonia

Trap

Donne : Silvana Stanco (Ita)

: Silvana Stanco (Ita) Uomini : Mauro De Filippis (Ita)

: Mauro De Filippis (Ita) Squadra maschile : Francia

: Francia Squadra femminile: Gran Bretagna

