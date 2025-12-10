Due nuove colorazioni per la Ruger Rxm

La Ruger propone la pistola semiautomatica Rxm anche nelle colorazioni verde oliva e flat dark earth.

Sulla Rxm, la pistola semiautomatica che ha sviluppato insieme alla Magpul e che assegnando i Caliber awards 2025 la Nasgw ha premiato come miglior arma dell’anno, la Ruger sta investendo molto: nel catalogo ora entrano due varianti in due nuove colorazioni, verde oliva (od-green) e flat dark earth, entrambe con la canna filettata ½x28 (4,5”, ossia 114 millimetri) oppure non filettata (4”, ossia 102 millimetri).

Il funzionamento e le caratteristiche tecniche restano le medesime della versione base; confermati anche i due caricatori di 15+1 colpi calibro 9×19 mm, la mira frontale al trizio eventualmente impiegabile in co-witness con un red dot, la tacca posteriore regolabile in deriva.

Sul mercato internazionale (Bignami il distributore del marchio in Italia) le due nuove varianti costano 599 dollari con la canna filettata (194 millimetri anziché 182 la lunghezza totale), 539 senza.

