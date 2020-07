Nuovo distributore italiano per Aimpoint

La bresciana Tfc subentra a Diamant come distributore italiano di Aimpoint, l’azienda svedese specializzata nella produzione di red dot per tiro e caccia.

I contratti sono firmati, spediti i punti rossi che tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima arriveranno a Villa Carcina (Bs): il nuovo distributore italiano di Aimpoint è infatti Tfc. Tfc affiancherà all’importazione anche l’assistenza per i red dot che metterà da ora in commercio e per quelli acquistati in passato.

Oltre a potenziarne l’utilizzo venatorio, Tfc intende ampliare il mercato dei red dot coinvolgendo chi possiede pistole sportive o da difesa, armi per il tiro dinamico sportivo e carabine tattiche per cui l’Acro C-1 è ben adeguato. Per veicolare il messaggio, Tfc ha in ponte una campagna di comunicazione dedicata.

A inizio anno Aimpoint aveva diffuso il catalogo aggiornato della propria offerta anche in italiano.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.