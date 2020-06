Nuovo statuto dell’Uits all’esame di Coni e ministero della Difesa

Il commissario straordinario Igino Rugiero ha reso noto che Coni e governo stanno valutando la sua proposta sul nuovo statuto dell’Uits.

Prima notizia: la proposta sul nuovo statuto dell’Uits è già al vaglio di Coni e ministero della Difesa. Seconda notizia: aumenterà il potere dei comitati regionali che, oltre che sulla pratica sportiva, vigileranno anche sull’attività istituzionale delle sezioni di tiro a segno. Ma non sono le uniche novità che si apprendono dall’intervento di Igino Rugiero, commissario straordinario Uits, davanti ai presidenti dei Tsn lombardi. Perché, ancora: il gruppo di lavoro nominato dallo stesso Rugiero ha fornito scarso supporto nella redazione del nuovo statuto. E, quarta notizia, il nuovo statuto è “necessario e urgente” per poter procedere alla convocazione dell’assemblea elettiva. Per indirla c’è bisogno delle indicazioni del ministero dello Sport che, quinta notizia, il Coni diffonderà durante il prossimo consiglio nazionale, in programma il 2 luglio.

L’Uits ha inoltre intenzione di realizzare un centro federale nazionale per allenamenti, finali e gare internazionali e valuta il rinvio delle assemblee sezionali chiamate ad approvare i bilanci. Ma il mondo del tiro a segno si chiede innanzitutto quando sarà pronto il protocollo sanitario che consenta finalmente la ripresa delle competizioni.

