Crispi Swat Evo Gtx, lo scarpone per gli operatori di pubblica sicurezza

Non solo squadre speciali d’assalto: il Crispi Swat Evo Gtx è uno scarpone per gli operatori di pubblica sicurezza ottimo per interventi urbani ed extraurbani.

L’acronimo è suggestivo e richiama azioni da film: non importa essere annoverati nei ranghi della Special weapons and tactics per utilizzare lo Swat Evo Gtx, il nuovo scarpone per gli operatori di pubblica sicurezza a marchio Crispi. Certificato, versatile e altamente performante, va alla grande sia in città sia su terreni decisamente più accidentati. Fanno la differenza l’intersuola ammortizzante e soprattutto il battistrada autopulente Vibram a mescola Megagrip che assicura grip adeguato e trazione elevata.

Poi, visto che può esserci bisogno di maggior struttura, protezione e sostegno, ecco che Crispi tira fuori una tomaia termoformata a taglio alto, in pelle pieno fiore idrorepellente, e la abbina a supporti laterali di contenimento. La fodera GoreTex Insulated Comfort Footwear, il sottopiede antistatico con inserto stabilizzante e la protezione al malleolo completano uno scarpone decisamente efficace.

Il Crispi Swat Evo Gtx, 620 grammi, è disponibile nelle taglie 36-47 e su richiesta fino a 48 a 259,90 euro.

Scopri le news, le recensioni su accessori e abbigliamento e tutti i test di armi su Armi Magazine