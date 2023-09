Pacchetto sicurezza: quale stretta sulle armi?

Dal pacchetto sicurezza di prossima approvazione non s’attendono particolari restrizioni legate al possesso legale di armi.

Nel pacchetto sicurezza che il consiglio dei ministri approverà in una delle prossime riunioni (già questa settimana? e sarà un decreto o un disegno di legge?) l’unica stretta sulle armi al momento molto probabile riguarda l’inasprimento delle sanzioni e l’arresto obbligatorio in flagranza per i minori responsabili di porto abusivo, anche di coltelli.

Già nell’intervista a Libero con cui aveva anticipato il provvedimento il ministro Piantedosi aveva detto che il governo «intende introdurre regole più severe per chi aggredisce le forze dell’ordine», i cui organici devono essere aumentati insieme ai fondi a disposizione, e «misure contro la malamovida e le baby gang». Non sono però in vista restrizioni o penalizzazioni relative al possesso legale di armi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.