Pedersoli rolling block: la recensione del fucile ad avancarica

Il fucile ad avancarica rolling block nasce a retrocarica, ma nel catalogo Pedersoli è presente anche in versioni a polvere nera. Il produttore gardonese ha infatti preferito affidarsi a un progetto strutturalmente robusto e non eccessivamente pesante nella realizzazione di uno strumento che vuole assolvere a molti compiti, dal tiro di precisione alla caccia

Questo in un’ottica che va a confermare come, al giorno d’oggi, l’avancarica debba essere una via che esalta sì la tradizione di armi e gesti che ricordano il passato, ma che pure enfatizza aspetti come la sicurezza, privilegiati dalle moderne tecniche di produzione e dallo sviluppo, tecnologico e filosofico, che nell’ultimo secolo e mezzo ha interessato il settore armiero.

Come funziona

Il principio del blocco rotante è uno dei più sicuri presenti sul mercato; si basa su un otturatore a scorrimento verticale che, ruotando, va successivamente a chiudere la culatta. Nel caso del fucile ad avancarica in analisi, l’otturatore si limita a svolgere la funzione di percussore, in quanto il caricamento si svolge come ovvio dalla volata. L’interpretazione di Pedersoli prevede per il mercato italiano una sola versione con un bel calcio in legno fornito di calciolo in gomma.

Rispetto al modello a retrocarica si distingue visivamente per la presenza dell’indispensabile bacchetta di caricamento posta sotto alla canna. La bascula, impreziosita da una semplice incisione stampata, è realizzata in lega leggera così da contenerne il peso. La canna misura 711 mm (28 pollici) ed è fornita di una rigatura 1:24”, un passo veloce studiato per l’uso di palle troncoconiche e moderne sabot. La tecnica di produzione è quella della brocciatura, in grado di garantire una costanza di rendimento teoricamente superiore delle canne roto-martellate.

Per quanto riguarda gli organi di mira sono stati scelti un mirino in fibra ottica accoppiato a una tacca registrabile, incorporata in una slitta Picatinny d’acciaio. Una soluzione senz’altro intelligente che permette di utilizzare moderni strumenti di puntamento; il produttore commercializza anche un kit con cannocchiale Konus Pro M30 1,5-6×44. L’arma manca di sicura – è previsto l’armamento del cane al momento dello sparo – mentre l’accensione della polvere è garantita da un innesco musket a 4 ali.

Scopri tutte le novità sulle armi ad avancarica e su Pedersoli su Armi Magazine.

Scheda tecnica del Pedersoli Rolling Block

Produttore: Pedersoli

Modello: Rolling Block

Tipo: fucile ad avancarica

Calibro: .50

Lunghezza canna: 711 mm

Passo rigatura: 1:24, 600 mm

Lunghezza totale: 1.180 mm

Organi di mira: mire metalliche con inserti in fibra ottica, slitta Picatinny

Materiali: bascula in lega leggera, acciaio, legno

Finiture: brunitura satinata

Peso: 3.900 g

Prezzo: 851 euro

www.davide-pedersoli.com