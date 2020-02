“Sfida coi Fiocchi”: l’iniziativa di Fiocchi a Hit Show 2020

Nello stand di Fiocchi a Hit Show 2020 sarà possibile sfidare i campioni e i testimonial dell’azienda.

Non solo le ultime novità nel campo delle munizioni, ma anche una sfida speciale: lo stand di Fiocchi a Hit Show 2020 (padiglione 4, stand 410) rappresenterà sicuramente uno snodo irrinunciabile per i visitatori della fiera. Gli appassionati potranno infatti gareggiare con i campioni e i testimonial dell’azienda a colpi di domande e risposte sul mondo delle cartucce. L’appuntamento con Jessica Rossi, Giovanni Pellielo, Giulia Taboga e Andrea Cavaglià è fissato per sabato 8 (ore 16.30) e domenica 9 (ore 11) febbraio. Sul sito ufficiale di Fiocchi è possibile prenotarsi per la sfida.

