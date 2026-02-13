Convocata l’assemblea elettiva dell’Uits

Dando seguito alla sentenza del Tar del Lazio il commissario straordinario Walter De Giusti ha firmato la lettera con cui convoca l’assemblea elettiva dell’Uits.

Non è niente più che un atto formale, ma è comunque un atto formale di un certo peso: dando esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio che aveva disposto «un termine perentorio», il commissario straordinario Walter De Giusti ha convocato ufficialmente l’assemblea elettiva dell’Uits, il cui rinvio ormai risale a quasi un anno fa e che da poco meno di un mese si sa che si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio.

Si tratta di un provvedimento assunto «per mera ottemperanza»: l’Uits fa sapere che ancora non dispone «dei dati finanziari delle sezioni Tsn relative ai rendiconti semplificati del 2025, della graduatoria nazionale Cis e del bilancio preventivo 2026 approvato dalle amministrazioni vigilanti»; pertanto per conoscere sia regolamento e luogo di svolgimento dell’assemblea – di sicuro sarà a Roma – sia la composizione della commissione verifica poteri è necessario attendere un altro po’, al massimo il 23 marzo.

