Rws annuncia le munizioni 9x19 Action Pi Sxf

Per l’addestramento nei poligoni indoor la Rws ha sviluppato le Action Pi Sxf, munizioni in ferro dolce calibro 9×19 mm.

Sviluppandole innanzitutto per le agenzie di law enforcement, le forze di sicurezza e i reparti militari, le ha ottimizzate per rendere possibili sessioni d’addestramento a basse emissioni nei poligoni indoor: all’interno della camiciatura in tombacco – il design è del tipo full metal jacket – la Rws ha scelto un nucleo in ferro dolce (niente piombo quindi; 93 grani il peso della palla) per le munizioni Action Pi Sxf, calibro 9×19 mm impiegabili sia nelle pistole semiautomatiche sia nelle pistole mitragliatrici.

Come in tutta la linea Action, l’innesco è il Sintox Forensis, privo di metalli pesanti, che favorisce l’eventuale analisi forense; in nitrocellulosa a doppia base il propellente, in ottone il bossolo.

Alla volata di una canna di 100 millimetri (2.700 bar la pressione massima, tra -20 °C e +52 °C la temperatura d’esercizio consentita) le Action Pi Sxf sviluppano una velocità pari a 415 m/s, alla quale corrisponde un’energia di 517 Joule.

