Q Mini Fix sd, la carabina bolt-action con moderatore di suono integrato

L’americana Q ha presentato la Q Mini Fix sd, carabina bolt-action calibro .300 Blackout con moderatore di suono integrato.

In Italia è praticamente sconosciuta, ma in America ha un certo appeal: negli ultimi tempi della Q, una delle limited liability company (una sorta di srl) del New Hampshire, si sta parlando per la sua Mini Fix sd, la carabina bolt-action con moderatore di suono integrato.

Si tratta di una sbr, ossia di una short barrel rifle (203 millimetri la lunghezza della canna in acciaio inossidabile; passo di rigatura 1:5”, filettatura 5/ 8 x24) che rappresenta la versione ridotta della Fix già a catalogo; non acquistabile separatamente, il moderatore di suono in titanio (rivestimento Pvd; diametro esterno 44,5 millimetri; peso 395 grammi), quello che con una discreta dose d’imprecisione volgarmente si chiama silenziatore, è realizzato appositamente per lei. Il calcio regolabile consente di compattare le dimensioni complessive da 888 a 613 millimetri; il peso è pari a circa 2.600 grammi.

Calibro .300 Blackout, la Q Mini Fix sd ci completa con manetta d’armamento a 45°, grilletto a due stadi, copricanna e slitta integrali, caricatori M4 e bipiede Kickstand. Q ha fissato a 3.999 dollari il prezzo sul mercato americano (10 settimane il tempo di consegna dall’ordine).

Di carabine con moderatore di suono integrato c’era già stato modo di parlare quando furono lanciate la Sauer 101 Silence Gti e, qualche tempo prima, la B&T Spr 300 Pro.

