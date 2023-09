Decreto sicurezza, le novità sulle armi

Nel decreto sicurezza approvato dal governo Meloni di armi si tratta soltanto relativamente al porto abusivo.

Sanzioni più pesanti, in alcuni casi addirittura raddoppiate (massimo quattro anni di reclusione, non più due), per il porto abusivo d’armi proprie e improprie, e arresto in flagranza più facile: se si sta alle comunicazioni di fine riunione, nel cosiddetto decreto sicurezza approvato dall’ultimo consiglio dei ministri sulle armi sono entrate soltanto queste misure.

Per esserne certi s’attende la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale, ma sembrano dunque scongiurati provvedimenti restrittivi nei confronti di chi ha una licenza regolare.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.