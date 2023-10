Qual è il prezzo della pistola Sig Sauer P365 Rose in Italia?

Da poco disponibile in Italia, sul listino Bignami la pistola Sig Sauer P365 Rose ha un prezzo di 1.473 euro.

La Sig Sauer l’ha sviluppata insieme alla campionessa Lena Miculek per incoraggiare le donne ad allenarsi e a esser protagoniste in prima persona della loro difesa personale: da qualche settimana grazie alla Bignami la pistola microcompatta Sig Sauer P365 Rose è disponibile anche in Italia al prezzo di 1.473 euro.

Striker fired calibro .380 acp con canna di 8 centimetri, la P365 Rose (147 millimetri, 445 grammi) si riconosce a una prima occhiata per la particolare placcatura, una sorta di doratura rosata, dei comandi, e per l’incisione a laser sull’impugnatura in polimero; la canna è realizzata in acciaio al carbonio, carrello optic ready (di serie sono già presenti le mire X-Ray diurne-notturne) e Fire control unit in acciaio inossidabile.

