Weatherby Mark V High country, una nuova carabina bolt-action

La carabina bolt-action High country è l’ultima aggiunta della Weatherby nella linea Mark V.

Per questa settimana ha promesso almeno una novità al giorno: dopo la Meateater e il calibro .410 per la doppietta Orion Sxs la Weatherby ha annunciato il lancio della Mark V High country, carabina bolt-action che per il suo peso (circa 2.585 grammi) è specificamente pensata per la caccia in montagna.

Disponibile in quattro lunghezze di canna, tutte con freno di bocca Accubrake, e quattordici calibri, alla classica azione Mark V la High country abbina calcio Peak 44 Bastion in fibra di carbonio (680 grammi) con impugnatura ergonomica e calciolo 3Dhex assorbirinculo; sulla canna fluted a spirale, l’azione, il ponticello (protegge il grilletto Trigger-Tech), la sicura e l’otturatore (54°) compresa la manetta è spalmata la finitura Cerakote nero grafite.

Garantita sub-moa, la Weatherby Mark V High country costa tra 2.700 e 2.800 dollari, oscillazione dovuta al calibro.

510 millimetri

.338 Weatherby Rpm

610 millimetri

308 Winchester

6,5 Creedmoor

660 millimetri

.240 Weatherby magnum

.243 Winchester

.280 Ackley Improved

6,5 Weatherby Rpm

7 mm prc

710 millimetri

.257 Weatherby magnum

.270 Weatherby magnum

.28 Nosler

.300 prc

.300 Weatherby magnum

6,5-.300 Weatherby magnum

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.