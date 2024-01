Quali sono state le carabine più vendute in America nel 2023?

Le Ruger davanti a tutte: scorrendo il report dell’osservatorio Nasgw si scopre quali siano state le carabine più vendute in America nel 2023.

Tra le bolt-action, le preferite, fa lo stesso della Glock per le pistole: secondo il report dell’osservatorio Nasgw sono infatti tutte a marchio Ruger le carabine più vendute in America nel 2023.

Nelle prime cinque posizioni si contano appena due modelli, l’American Ranch (in .300 Blackout davanti a tutte le altre, poi anche in .223 Remington e in 7,62×39) e la Precision in .338 Lapua magnum e in 6,5 mm Creedmoor.

È quasi un monologo anche tra le carabine semiautomatiche, classifica in cui quattro posti dei primi cinque li occupano varie declinazioni della 10/22, calibro .22 lr; il monologo lo rompe la Springfield Armory col bullpup Hellion che si piazza secondo.

Sul totale del mercato americano delle armi del 2023 le carabine (nel conto entrano anche le lever action, categoria nella quale la più venduta è la Henry Golden Boy; non però le modern sporting rifle, calcolate a parte) pesano per circa 851 milioni, pari al 24%, dunque meno della metà delle armi corte alle quali stanno però costantemente rosicchiando fette di mercato: in tre anni la quota percentuale è salita di ben sette punti, ben sei (da 61% a 55%) proprio a scapito di pistole e revolver.

La compravendita delle carabine bolt-action ha mosso 360 milioni di dollari; seguono le carabine a leva (226 milioni), le semiautomatiche (131), le carabine in calibro da pistola (102 milioni), le monocolpo (15 milioni) e le carabine ad avancarica (7 milioni).

Il calibro preferito è il .22 lr (150 milioni), che quasi doppia .308 Winchester (87 milioni) e 9×19 mm (80 milioni); seguono .223 Remington (48 milioni), 6,5 mm Creedmoor (46 milioni), .45-70 Government (44 milioni) e .22 Wmr (28 milioni).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.