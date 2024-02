Compact: lo Stevens 555 Sporting s’accorcia

Lo Stevens 555, fucile sovrapposto da tiro prodotto dalla Savage, è ora disponibile sia nella versione Compact sia nei calibri minori.

La lunghezza della canna ported cromata scende di 102 millimetri, e passa da 762 a 660 (26”) in tutti e tre i calibri (12, 20, .410) in cui è proposto: rispetto al 555 Sporting, fucile sovrapposto da tiro a marchio Stevens (gruppo Savage), la versione Compact è una quindicina di centimetri più corta (lunghezza totale 1.079,5 millimetri). Si riduce ovviamente anche la length of pull, che cala da 368 a 336,5 millimetri.

Resta intatta però la caratteristica distintiva del 555 Sporting, ossia l’utilizzo d’una lega leggera d’alluminio, con un inserto in acciaio che senza aggiungere gran peso potenzi la resistenza, per realizzare l’azione, le cui dimensioni sono proporzionate al calibro. Sia il calcio, con poggiaguancia regolabile, sia l’asta sono realizzati in noce turco; sulla bindella ventilata è installata una tacca di mira con riferimento in fibra ottica.

Per aumentare la versatilità dell’arma la Savage ha deciso di realizzare anche in 20 e in .410, e non più soltanto in 12, anche la versione full length; di tutte la dotazione di serie (989 dollari il prezzo indicato alla fine della scheda tecnica) fa parte una serie di cinque strozzatori (full, improved modified, modified, improved cylinder, cylinder).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.