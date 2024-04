Quali sono state le carabine più vendute in America nel primo trimestre del 2024?

Il report dell’osservatorio Nasgw sulle carabine più vendute in America nel primo trimestre del 2024 premia la Ruger.

Nelle carabine la Ruger fa un po’ come la Glock nelle pistole: se si sta al report Nasgw sono infatti sue le carabine più vendute in America nel primo trimestre del 2024, sia tra le bolt-action sia tra le semiautomatiche; e le lever action più acquistate sono la 1895 Sbl e la 1894 Classic, dunque due Marlin, marchio che controlla direttamente.

In questo risultato pesano molto alcune novità: tra le bolt-action insieme alla Precision rifle, quarta, tira molto l’American Generation II, anche nella versione Ranch, in diversi allestimenti; e le due semiautomatiche più vendute sono state le due varianti della 10/22 Sporter 75th Anniversary, le due .22 lr in edizione limitata nate per festeggiare il settantacinquesimo anno dalla fondazione. Alle loro spalle trovano posto la Barrett M107A1 e il bullpup Springfield Hellion.

In generale nel primo trimestre del 2024 le carabine rappresentano il 24% del fatturato complessivo: anche se in termini relativi si registra una leggera riduzione rispetto al 25% dell’anno scorso, in assoluto il fatturato cresce del 7,5% (186 vs 173 milioni di dollari).

Le carabine bolt-action, le più vendute, incidono per un terzo (62 milioni); dietro si piazzano le lever action (42). Il calibro preferito è il .22 lr, seguito da 9×19 mm, .308 Winchester/7,62×51 mm Nato, .45-70 Government, .223 Remington/5,56×45 mm Nato, .357 magnum e .44 Remington magnum.

