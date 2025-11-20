Quali sono state le pistole semiautomatiche più vendute in America nell’ultimo periodo?

Restano le Glock, a partire dalla G43X, le pistole semiautomatiche più vendute in America nel terzo trimestre 2024.
Non pesantissima, ma qualche sorpresa c’è: nell’elenco delle cinque pistole semiautomatiche più vendute in America nel terzo trimestre 2025, quello compreso tra luglio e settembre (i dati li fornisce l’osservatorio Nasgw, che negli scorsi giorni ha diffuso il report canonico), entra la Ruger Lcp calibro .380 acp (la sua canna misura 2,75”, ossia 70 millimetri).
In qualche modo prende il posto della Smith & Wesson Bodyguard 2.0, che a differenza di quanto avvenuto nel trimestre precedente resta fuori dalla top five; anche se perde due posizioni, non più seconda ma quarta, ci resta la Canik Mete Mc9 Prime.
Per il resto si assiste al solito predominio della Glock, che si prende le altre tre posizioni: la pistola più venduta è la G43X nell’allestimento Mos (quinta la Fs); seconda si piazza la G19X.
La Smith & Wesson resta fuori anche dalla classifica dei cinque revolver più venduti: a rompere il quasi sostanziale monopolio Colt (peraltro con quattro varianti del Python) stavolta è la Ruger, col Super Redhawk calibro .22 Hornet.
