Rost Martin annuncia la Rm1S Comp

La Rost Martin ha annunciato la variante Comp, con compensatore, della pistola semiautomatica Rm1S Comp.
Si sa che per i produttori anglofoni lo standard Comp designa la presenza del compensatore, ossia del freno di bocca, integrato nel carrello di una pistola semiautomatica: si pone su questa linea anche la Rost Martin, una giovane («In development since 2020» si legge nella pagina di presentazione sul suo sito ufficiale) azienda texana – fa sede a Dallas -, col lancio della Rm1S Comp (489 dollari).
Si tratta di una pistola polimerica del tipo striker fired, dalle dimensioni compatte (la canna match, con volata svasata verso l’interno, misura 3,6”, ossia 91,5 millimetri; la lunghezza totale si ferma a 17 centimetri, il peso a 560 grammi, valori che facilitano il porto occulto), con tagli di presa antiriflesso sul carrello, in acciaio trattato tramite nitrocarburazione.
I due caricatori ospitano 12 e 17 colpi calibro 9×19 mm; grazie alla piastra optic ready (impronta Trijicon Rmr) al punto bianco frontale si può facilmente associare un red dot.
