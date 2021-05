Per armi comuni, non da guerra: la Cassazione ribadisce quale sia la qualifica delle munizioni calibro 9×19.

Le pistole calibro 9×19 sono armi comuni da sparo, non armi da guerra: la qualifica delle munizioni calibro 9×19 viene di conseguenza. (E cioè: sono munizioni per armi comuni da sparo, non per armi da guerra). Pertanto chi viola il divieto di possederle infrange non l’articolo 2 della legge 895/67 (detenzione di munizioni da guerra), ma l’articolo 697 del codice penale (detenzione abusiva di munizioni). Lo ribadisce la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 18412/2021, le cui motivazioni sono state depositate negli scorsi giorni.

Del divieto di impiegare armi 9×19 in ambito civile si discuterà nelle prossime settimane. Il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato ha infatti presentato un emendamento alla legge europea con l’obiettivo di abolirlo.

