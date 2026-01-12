Fiocchi rinnova il vertice: nuovi ceo e direttore del settore civile

Da sinistra: Alexander Ruestig, Petr Marijczuk (ceo divisione Ammo+ di Csg) e Hannes Dikhoff

Il Gruppo Fiocchi, parte del gruppo industriale e tecnologico globale Czechoslovak Group (Csg), annuncia la nomina di Alexander Ruestig a chief executive officer (ceo) e di Hannes Dikhoff come civil market sales & marketing director.

Il Gruppo Fiocchi, che comprende Fiocchi Munizioni, il brand Baschieri & Pellagri e la società britannica Lyalvale Express, fa parte della divisione Ammo+ di Csg, colosso mondiale che impiega oltre 14mila persone nelle sue aziende integrate e affiliate e che nel 2024 ha registrato ricavi per 5,2 miliardi di euro, di cui 4 miliardi in vendite consolidate.

Entrambe le nomine rispondono alla strategia di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale di Fiocchi.

Alexander Ruestig
Alexander Ruestig, nuovo ceo di Fiocchi

Alexander Ruestig vanta una lunga esperienza in ruoli apicali presso primarie aziende internazionali, principalmente tedesche, attive nei settori delle munizioni e dell’automotive. La sua nomina è volta al consolidamento delle eccellenti performance di Fiocchi in Italia e allo sviluppo ulteriore dei risultati in Europa e a livello globale.

Obiettivo: consolidare la posizione in Italia e in Europa

È un onore assumere la guida del Gruppo Fiocchi, un’azienda con una storia straordinaria, marchi iconici e una reputazione di eccellenza riconosciuta a livello globale”, ha dichiarato Alexander Ruestig, ceo del Gruppo Fiocchi. “Il mio obiettivo sarà consolidare la forte posizione del Gruppo in Italia e in Europa, accelerando al contempo lo sviluppo sui mercati internazionali e valorizzando il grande patrimonio di competenze, persone e innovazione che contraddistingue Fiocchi”.

Vent’anni di esperienza

Hannes Dikhoff
Hannes Dikhoff

Hannes Dikhoff è un manager con oltre vent’anni di esperienza nell’industria delle munizioni. Prima di entrare nel Gruppo Fiocchi ha ricoperto il ruolo di Director of Ammunition in Blaser Group GmbH.

Riportando direttamente a Ruestig, Dikhoff sarà responsabile delle vendite dei marchi Fiocchi e Baschieri & Pellagri nei mercati civili. Avrà inoltre la responsabilità diretta degli Area Manager e dei team di Customer Service operanti a Lecco, sede di Fiocchi Munizioni, e a Castenaso, dove ha sede la produzione Baschieri & Pellagri.

A lui sarà inoltre affidata l’implementazione della nuova strategia distributiva della divisione Ammo+ per la distribuzione dei prodotti civili di Fiocchi e Kinetic Group al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

