Fiocchi rinnova il vertice: nuovi ceo e direttore del settore civile

Il Gruppo Fiocchi, parte del gruppo industriale e tecnologico globale Czechoslovak Group (Csg), annuncia la nomina di Alexander Ruestig a chief executive officer (ceo) e di Hannes Dikhoff come civil market sales & marketing director.

Il Gruppo Fiocchi, che comprende Fiocchi Munizioni, il brand Baschieri & Pellagri e la società britannica Lyalvale Express, fa parte della divisione Ammo+ di Csg, colosso mondiale che impiega oltre 14mila persone nelle sue aziende integrate e affiliate e che nel 2024 ha registrato ricavi per 5,2 miliardi di euro, di cui 4 miliardi in vendite consolidate.

Entrambe le nomine rispondono alla strategia di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale di Fiocchi.

Alexander Ruestig vanta una lunga esperienza in ruoli apicali presso primarie aziende internazionali, principalmente tedesche, attive nei settori delle munizioni e dell’automotive. La sua nomina è volta al consolidamento delle eccellenti performance di Fiocchi in Italia e allo sviluppo ulteriore dei risultati in Europa e a livello globale.

Obiettivo: consolidare la posizione in Italia e in Europa

“È un onore assumere la guida del Gruppo Fiocchi, un’azienda con una storia straordinaria, marchi iconici e una reputazione di eccellenza riconosciuta a livello globale”, ha dichiarato Alexander Ruestig, ceo del Gruppo Fiocchi. “Il mio obiettivo sarà consolidare la forte posizione del Gruppo in Italia e in Europa, accelerando al contempo lo sviluppo sui mercati internazionali e valorizzando il grande patrimonio di competenze, persone e innovazione che contraddistingue Fiocchi”.

Vent’anni di esperienza

Hannes Dikhoff è un manager con oltre vent’anni di esperienza nell’industria delle munizioni. Prima di entrare nel Gruppo Fiocchi ha ricoperto il ruolo di Director of Ammunition in Blaser Group GmbH.

Riportando direttamente a Ruestig, Dikhoff sarà responsabile delle vendite dei marchi Fiocchi e Baschieri & Pellagri nei mercati civili. Avrà inoltre la responsabilità diretta degli Area Manager e dei team di Customer Service operanti a Lecco, sede di Fiocchi Munizioni, e a Castenaso, dove ha sede la produzione Baschieri & Pellagri.

A lui sarà inoltre affidata l’implementazione della nuova strategia distributiva della divisione Ammo+ per la distribuzione dei prodotti civili di Fiocchi e Kinetic Group al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.