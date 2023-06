Quanto costa la Glock 47 in Italia?

In Italia la Glock 47 Mos costa 829 euro.

829 euro: finalmente si sa quanto costa la Glock 47 Mos in Italia. Adottata nel 2019 dalla polizia di frontiera statunitense e da quest’anno disponibile anche sul mercato civile, da qualche settimana la nuova pistola Glock è arrivata in Italia grazie alla Bignami; il pubblico internazionale ha dimostrato d’apprezzare la scelta d’abbinare a un carrello lungo come quello della G17 Gen5 il fusto della G45, leggermente più corto.

L’acronimo in coda al nome indica la possibilità d’installare rapidamente il punto rosso sull’apposita piattaforma; nel giro di circa un anno la G47 Mos sostituirà dunque la G17 Gen5 Mos (non però la versione standard). Curiosità: la molla di recupero è quella della 19, un po’ più corta. In dotazione è fornito un caricatore da 17 colpi calibro 9 mm.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.