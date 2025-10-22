Quattro calibri in più per le munizioni Hornady Frontier

La Hornady ha deciso di produrre le munizioni Frontier anche in 6 mm Arc, 6,8 Remington Spc, 7,62×39 mm e .338 Arc; al catalogo s’aggiunge inoltre una quinta novità.
Il .22 Creedmoor non è l’unica novità annunciata dalla Hornady in vista del 2026: in contemporanea si amplia il catalogo delle munizioni Frontier (per il tiro sportivo con la carabina, ma anche per la caccia ai varmint fino a 50 libbre, ossia 22-23 chilogrammi), disponibili in quattro calibri in più rispetto ai quattro (.223 Remington, 5,56×45 mm Nato, 6,5 mm Grendel, .300 Blackout) che, in diversi allestimenti, già c’erano.
Si tratta di 6 mm Arc (palla di 105 grani), 6,8 Remington Spc (110 grani), 7,62×39 mm (123 grani) e .338 Arc (285 grani); nell’ultimo caso si tratta di una munizione subsonica, come la quinta aggiunta, in .300 Blackout con palla di 208 grani.
