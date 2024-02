Quattro carabine Henry a leva da collezione

La Henry ha deciso di produrre quattro carabine a leva da collezione per festeggiare il secolo d’attività della Border Patrol.

Due sulla base della Golden Boy, rimfire, due della Big Boy: sono quattro le carabine a leva da collezione che la Henry ha deciso di produrre per celebrare il secolo d’attività della Border Patrol, l’agenzia che ha in carico la difesa dei confini americani; peraltro le armi, parte dei cui ricavati finanzierà il museo di El Paso, Texas, saranno acquistabili solo da agenti o ex agenti.

Nelle due coppie di carabine è differente il badge sul lato sinistro dell’azione, Border Patrol o Custom & Border Protection; sul Golden Boy le finiture sono realizzate in oro 24 carati.

Come i calibri, rispettivamente .22 lr (ma accetta anche cartucce .22 short e .22 long) e .357 magnum (anche .38 Special), le misure sono quelle classiche di Golden Boy (800 dollari) e Big Boy (1.500 dollari). Per il calcio la Henry ha scelto il legno di noce.

