I revolver Colt Python ora anche con la finitura bluizzata

La Colt ha cominciato a produrre i revolver Python (canna di 108 e 152 millimetri) anche con la finitura bluizzata spalmata sull’acciaio al carbonio.

La Colt ha ricreato il look classico fino in fondo: oltre che nelle versioni con l’acciaio inossidabile a vista, i revolver Python (canna di 4,25” e 6”, ossia 108 e 152 millimetri) sono ora disponibili anche con la finitura bluizzata in ossido nero spalmata sull’acciaio al carbonio.

Era stata una delle principali richieste che il mondo degli appassionati aveva rivolto alla Colt sin dalla reintroduzione del 2020; peraltro il ritorno dei Python sul mercato è stato fondamentale per rilanciare il mercato dei revolver in America.

Cambia soltanto la finitura, non il calibro .357 magnum né il funzionamento in doppia azione e neppure i dettagli, dalla bindella ventilata al medaglione in oro sull’impugnatura in noce fino alla tacca di mira regolabile e alla mira frontale sostituibile.

I Python con la finitura bluizzata costano 1.599 dollari, cento in più dei corrispettivi con l’acciaio inossidabile a vista.

