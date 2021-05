Ricarica delle munizioni per i fucili a canna liscia: lo speciale in edicola

Da sabato 29 maggio è in edicola “La ricarica delle munizioni per i fucili a canna liscia”, il nuovo speciale firmato da Giuseppe Cerullo.

128 pagine per avvicinarsi a un mondo nuovo o scoprire vie diverse in un sentiero già battuto: da sabato 29 maggio è in edicola “La ricarica delle munizioni per i fucili a canna liscia”, lo speciale di Caccia Magazine firmato da Giuseppe Cerullo. La rivista alterna spunti strettamente tecnici (attrezzatura, selezione dei bossoli, borraggio in polimero, sistemi di dispersione) e storici ad articoli commerciali. E dunque sarà possibile scoprire quali siano i componenti proposti da Baschieri & Pellagri, Fiocchi, Nobel Sport, Cheddite e poi da produttori esteri, dalla Spagna all’America. Ampio spazio è dedicato ai possibili sostituiti del piombo, dall’acciaio fino alle nuove leghe.

Vale la pena di leggere attentamente le sezioni sui caricamenti slug e slug sabot per le cartucce a palla e sulla ricarica a pallettoni, tra buckshot e plastic buffer. Su Caccia Magazine è possibile scoprire l’indice completo della rivista e il profilo biografico dell’autore.

