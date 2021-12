Richiamo della Beretta BRX1 per aggiornamento

È stato disposto il richiamo della Beretta BRX1 per un aggiornamento legato a possibili, per quanto remote, problematiche di sicurezza.

Un utente “ha invertito il tiretto d’armamento dell’otturatore senza posizionarlo correttamente nella sua sede, così come indicato nel libretto”: ne è nata una problematica di sicurezza che ha spinto Beretta a procedere al richiamo della Beretta BRX1 per un aggiornamento. Tutti coloro che la possiedono saranno contattati dall’armeria in cui l’hanno acquistata; da qui sarà spedita all’azienda che provvederà all’aggiornamento e poi alla restituzione.

“Giova precisare che l’evento non ha cagionato infortunio” scrive Beretta che ha comunque deciso di procedere al richiamo “nonostante non possa farsi carico di eventuali errori umani di terzi”. È remota la probabilità “che questo comportamento errato” si verifichi; ma “anche una residuale possibilità risulta inaccettabile per gli standard Beretta”.

