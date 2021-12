Sig Sauer P320 AXG Equinox, una nuova pistola custom

La Sig Sauer P320 AXG Equinox è la nuova versione custom della P320.

Il trattamento Equinox two-tone ora compare anche su una delle pistole più famose degli ultimi anni, arricchita anche dell’impugnatura AXG (Alloy X-Series Grip) nera anodizzata che permette di combinare stile e bilanciamento del metallo con le tecnologie più moderne: la Sig Sauer P320 è ora disponibile anche nella versione custom AXG Equinox. Si tratta di un’arma in edizione limitata (prezzo ancora non disponibile) con carrello optic ready; di serie è già installata la mira frontale diurna-notturna X-Ray3.

Striker fired calibro 9 mm, la Sig Sauer P320 AXG Equinox si sviluppa lungo una canna da 99 millimetri in acciaio al carbonio; fusto e carrello sono invece realizzati in acciaio inossidabile. Tutti i comandi, compreso il grilletto scheletrizzato, sono placcati in nichel. L’arma è disponibile in due varianti, con caricatore da 10 o 17 colpi; su entrambe trova posto una slitta M1913. Alla lunghezza complessiva di 188 millimetri, che la fa pienamente rientrare nella categoria delle armi per il porto quotidiano, corrisponde un peso di 887 grammi.

