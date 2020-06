Rinnovo del porto d’armi non scaduto: le indicazioni del governo

Chi chiede il rinnovo del porto d’armi non scaduto non deve lasciarlo in consegna alla pubblica amministrazione. Parola del ministero dell’Interno.

Parla di quello venatorio perché gli è stato richiesto dalle associazioni venatorie, ma a prima vista non c’è motivo di non estenderlo anche agli altri: il Viminale ha chiarito che chi chiede il rinnovo del porto d’armi non scaduto non deve lasciarlo in consegna all’amministrazione. Le licenze ancora valide devono “essere lasciate nella disponibilità del titolare fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al rilascio del rinnovo”. La disposizione si applica anche ai titoli prorogati per l’emergenza sanitaria. Una prassi differente “limita il pieno esercizio della facoltà concessa” e oltretutto “offre il fianco a censure sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione”.

