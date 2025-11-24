Riparte l’armeria Berrone di Alessandria

L’armeria Berrone di Alessandria, punto di riferimento per decenni per appassionati, cacciatori e sportivi, rinasce con un progetto completamente rinnovato grazie al suo ingresso nel gruppo “La Contea”, realtà genovese già proprietaria dell’armeria La Contea e della Steel Shield Defense

Il gruppo La Contea, con sede a Genova, opera da anni nel settore armiero distinguendosi per l’alto livello di specializzazione: costruzione e riparazione di armi, disattivazioni certificate, ricarica, customizzazione avanzata e preparazioni dedicate alle competizioni sportive. A queste attività si aggiungono consulenze tecniche, perizie balistiche e analisi per ricostruzioni della scena del crimine, ambiti in cui il gruppo è riconosciuto come realtà altamente qualificata.

Centro specializzato

Il punto vendita sarà trasformato in un centro altamente specializzato, capace di offrire:

strumentazioni avanzate per tarature e assetti personalizzati;

preparazioni dedicate alle competizioni sportive;

soluzioni tecniche e interventi professionali per il mondo venatorio;

materiali e componentistica di qualità superiore;

servizi di consulenza professionale, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Il ritorno dei fuochi d’artificio

Il gruppo La Contea porta inoltre ad Alessandria una specializzazione unica: quella nel settore dei fuochi d’artificio, sia per eventi pubblici e privati, sia per la vendita al dettaglio. Grazie al nuovo assetto, la città potrà di nuovo contare su un punto vendita dove acquistare articoli pirotecnici certificati e sicuri. L’offerta verrà completata con una gamma aggiornata di dispositivi per la difesa personale – come spray e soluzioni a base di peperoncino – disponibili con tutte le certificazioni di legge e accompagnati da consulenza responsabile e informata.

Il nuovo punto vendita si propone non solo come armeria, ma come luogo di incontro per appassionati, uno spazio dove scoprire tecnologie moderne, confrontarsi con professionisti del settore e ricevere consigli qualificati per ogni esigenza, sempre con la massima attenzione alla sicurezza e alla normativa.

