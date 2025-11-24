Riparte l’armeria Berrone di Alessandria

L’armeria Berrone di Alessandria, punto di riferimento per decenni per appassionati, cacciatori e sportivi, rinasce con un progetto completamente rinnovato grazie al suo ingresso nel gruppo “La Contea”, realtà genovese già proprietaria dell’armeria La Contea e della Steel Shield Defense
Il gruppo La Contea, con sede a Genova, opera da anni nel settore armiero distinguendosi per l’alto livello di specializzazione: costruzione e riparazione di armi, disattivazioni certificate, ricarica, customizzazione avanzata e preparazioni dedicate alle competizioni sportive. A queste attività si aggiungono consulenze tecniche, perizie balistiche e analisi per ricostruzioni della scena del crimine, ambiti in cui il gruppo è riconosciuto come realtà altamente qualificata.
Centro specializzato
Il punto vendita sarà trasformato in un centro altamente specializzato, capace di offrire:
- strumentazioni avanzate per tarature e assetti personalizzati;
- preparazioni dedicate alle competizioni sportive;
- soluzioni tecniche e interventi professionali per il mondo venatorio;
- materiali e componentistica di qualità superiore;
- servizi di consulenza professionale, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Il ritorno dei fuochi d’artificio
Il gruppo La Contea porta inoltre ad Alessandria una specializzazione unica: quella nel settore dei fuochi d’artificio, sia per eventi pubblici e privati, sia per la vendita al dettaglio. Grazie al nuovo assetto, la città potrà di nuovo contare su un punto vendita dove acquistare articoli pirotecnici certificati e sicuri. L’offerta verrà completata con una gamma aggiornata di dispositivi per la difesa personale – come spray e soluzioni a base di peperoncino – disponibili con tutte le certificazioni di legge e accompagnati da consulenza responsabile e informata.
Il nuovo punto vendita si propone non solo come armeria, ma come luogo di incontro per appassionati, uno spazio dove scoprire tecnologie moderne, confrontarsi con professionisti del settore e ricevere consigli qualificati per ogni esigenza, sempre con la massima attenzione alla sicurezza e alla normativa.
Per saperne di più
- Armeria Berrone, viale Massobrio 7/9 – 15121 Alessandria, tel. 0131 254244, info@armeriaberrone.it, armeriaberrone.it
- Instagram: @armeriaberrone
- Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 da martedì a sabato. Chiusa domenica e lunedì
- Note: l’armeria è entrata a far parte del Contra Group, a cui appartiene anche l’armeria La Contea di Genova (armerialacontea.it – Instagram: @la_contea_armeria)