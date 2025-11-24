Umarex introduce l’Ux2011 (di libera vendita)

Nel catalogo Umarex trova spazio l’Ux2011, pistola ad aria compressa calibro 4,5 mm (energia inferiore a 3 Joule) ispirata alle pistole semiautomatiche 2011.
Si sa che i modelli cosiddetti 2011 rappresentano la declinazione moderna delle classiche semiautomatiche 1911: anche l’Umarex ha deciso di seguire questo filone introducendo nel proprio catalogo l’Ux2011, una pistola ad aria compressa in replica che peraltro la normativa italiana (Bignami l’eventuale distributore) considera di libera vendita, dato che l’energia sviluppata alla volata (130 m/s la velocità) è inferiore a 3 Joule.
Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola ad aria compressa calibro 4,5 mm (225 millimetri la lunghezza complessiva, 420 grammi il peso), con un caricatore bifilare di 18 colpi; una carica di 12 grammi d’anidride carbonica consente di spararne 140.
Caratterizzato dai tagli di presa aggressivi, il carrello ported rivela la finitura dorata della canna; il grilletto spara in sola doppia azione.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.