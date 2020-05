Ruger 10/22 Sporter Dragon, un’arma da collezione tra i fucili sportivi

È un’arma da collezione più che un fucile sportivo: sul calcio in legno rosso del Ruger 10/22 Sporter Dragon spicca un drago sputafuoco.

Dopo lo squalo della Shark, ecco il drago: con l’allestimento Dragon, Ruger ripensa il suo classico 10/22 Sporter e arricchisce il suo catalogo di fucili sportivi con un’arma da collezione. Il calcio in legno rosso del Ruger 10/22 Sporter Dragon è infatti decorato da una ricca incisione dominata da un drago e dal fuoco.

Dal punto di vista tecnico Ruger conserva tutte le caratteristiche della piattaforma 10/22 Sporter, a partire dal calibro .22 LR e dalla canna rotomatellata in lega d’acciaio (470 millimetri, 1:16 il passo di rigatura) accoppiata all’azione col sistema V-Block. Come di consueto, per il ponticello Ruger ha scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro. Presenti sicura del perno trasversale, mira frontale in metallo e attacco per ottica. La Ruger 10/22 Sporter Dragon misura 940 millimetri e pesa 2.220 grammi. Sul mercato americano l’arma costa 485 dollari.

Scopri le news e tutti i test di armi su Armi Magazine.