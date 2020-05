Carte olimpiche per Tokyo 2020: Cio e Issf aggiornano i criteri

La Federazione internazionale di tiro ha definito i nuovi criteri con cui assegnerà le ultime carte olimpiche per Tokyo 2020.

Per assegnare le carte olimpiche per Tokyo 2020 conteranno innanzitutto due Europei, quello finlandese di Lohia (tiro a segno 10 metri) e quello croato di Osijek (tiro a segno 25, 50 e 300 metri + tiro a volo). Per le ultime 12 carte, una per disciplina, varrà il ranking mondiale al 31 marzo 2020, aggiornato però con i punteggi di Coppa del Mondo della prossima primavera.

Se malauguratamente le gare non dovessero essere disputate, conterà soltanto il ranking al 31 marzo scorso. Lo ha comunicato l’Issf d’intesa con il Cio. I nuovi criteri si sono resi necessari dopo che l’emergenza sanitaria ha portato ad annullare le gare di Chateauroux e Plzen. Il termine ultimo per le qualificazioni è fissato al 6 giugno: Tokyo 2020 prenderà il via il 23 luglio 2021.

Cambia quindi l’ipotesi originaria che, in caso di ranking cristallizzato, avrebbe premiato l’italiano Mauro De Filippis, primo nella classifica mondiale di trap e ancora alla ricerca del pass per il Giappone. Nonostante la situazione più sfavorevole, il direttore tecnico Albano Pera condivide l’approccio. Se si rispetta «il principio di massima sportività» commenta «credo che questa decisione sia la più logica da adottare».

