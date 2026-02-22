Sig Sauer introduce due varianti Tacops della P365

La Sig Sauer ha annunciato le pistole semiautomatiche P365 Fuse Tacops e P365 XMacro Tacops con canna filettata.

Tacops è una sigla che nel catalogo Sig Sauer sta per «tactical operations», a indicare pistole semiautomatiche dalla capacità elevata e dall’ottima ergonomia, caratteristica identificabile già a prima vista dalle dimensioni estese dell’hold open: in questa chiave ora si declinano altre due varianti della polimerica striker fired P365, la Fuse e la XMacro, che di caricatori estraibili – con minigonna – ne mettono a disposizione quattro ciascuna (21 i colpi, calibro 9×19 mm), con canna filettata in acciaio al carbonio lunga rispettivamente 4,9” e 4,3”, ossia 124,5 e 109 millimetri.

1 di 2

Identica è anche la presenza del red dot Romeo-X, con sistema di fissaggio Sig-Loc, impiegabile insieme alle mire diurne-notturne XRay3; oltre alle misure (lunghezza rispettivamente 203 e 184 millimetri, peso 705 e 695 grammi) tra le due pistole cambia la colorazione: coyote la Fuse, nera la XMacro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.